Borsa | l' Europa positiva dopo Wall Street | Milano +0 | 6%

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le Borse europee proseguono positivel'avvio diil Pil dell'Eurozona, i mercati guardano alle previsioni della commissione europea. Sotto i riflettori le banche centrali che,il dato dell'inflazione negli Usa, potrebbero essere più caute sull'allentamento della politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0720 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Londra (+0,7%),(+0,6%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+0,9%) e dall'immobiliare (+0,8%). In rialzo il settore delle Tlc (+0,6%), con le ipotesi di un allentamento delle norme Ue sulle fusioni nel settore. In crescita le banche (+0,8%) e il lusso (+0,6%). Sale l'energia (+0,2%), con il ...

