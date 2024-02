Borsa | l' Europa in avvio è incerta | Francoforte -0 | 05%

Seduta negativa per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,03% a 31.134 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,02% a ... (quotidiano)

Seduta negativa per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,03% a 31.134 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,02% a ... (quotidiano)

Borsa Tokyo: chiude in ribasso dello 0,7%, scivolando dal top da 34 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo che si e' ritirata dopo i guadagni di ieri in un contesto di debolezza dei mercati asiatici e di Wall Street.

Borsa: Asia in negativo, pesa il dato dell'inflazione Usa Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,69%. A pesare sui listini, a ranghi ridotti con le Piazze cinesi chiuse per il Capodanno, i dati deludenti dell'inf ...

De Nora, utile 2023 a 230 milioni di euro grazie all'IPO di thyssenkrupp nucera Industrie De Nora, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha chiuso il ...