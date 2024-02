Bonus psicologo | oltre mille euro da riscuotere | chi potrà richiederli nel 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In attesa del decreto attuativo, i beneficiari potranno usufruire di un contributo di 50e fino a 1.500 a seduta, in base agli scaglioni Isee

I fondi per il 2023 e per l'anno in corso ci sono, seppur risicati. E c'è pure il decreto attuativo con le modalità per fare domanda. Eppure chi ... (today)

“Il Consiglio regionale ha approvato un mio ordine del giorno che conferma, per il Lazio, la continuità dello strumento dei buoni servizio per il ... (romadailynews)

