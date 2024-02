Bonus fino a 150 euro a studenti superiori per viaggi d’istruzione e uscite didattiche | domande entro domani 15 febbraio

Torna no gli incentivi per le colonnine elettriche. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, "in considerazione delle risorse economiche ancora ... (quotidiano)

È stato stabilito un premio fino a 2.200 euro per tutti i 37mila lavoratori e lavoratrici impiegati nel gruppo Unicredit in Italia per l’anno 2023. ... (quifinanza)

Bonus asilo nido, cosa aspettarsi nel 2024 Novità per il 2024, che prevede un aumento del Bonus asilo nido destinato alle coppie con figli: ecco quello che c'è da sapere. Mentre i costi aumentano, ...

Fino a 800 euro di bonus per genitori separati e divorziati: come richiederlo all’Inps Fino al 31 marzo, per chi durante la pandemia non è riuscito a pagare il mantenimento: ecco tutte le informazioni su come ottenere l’agevolazione.