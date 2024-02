Bolzano | donna trovata con la gola tagliata nel garage | è viva Caccia all' aggressore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Trento, 14 febbraio 2024 –all'uomo adove una fisioterapista di 61 anni è stata aggredita neldel condominio dove vive nel capoluogo altoatesino. La, Waltraud Kranebitter Auer molto nota in città, è statada un vicino con lae un versamento cerebrale, ma. Ora si trova ricoverata in terapia intensiva all'ospedale. Intanto i carabinieri stanno cercando lo sconosciuto. Da quanto si apprende, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato: la vittima sarebbe stata attirata nella rimessa, disattivando il suo contatore elettrico. Notizia in aggiornamento