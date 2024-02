Bolzano | donna trovata con la gola tagliata | caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Raccapricciante, brutale. E’ il tentato omicidio sul quale stanno indagando i carabinieri di. E’al responsabile della violenta aggressione a Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città,con lae un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio dove vive, in via Cavour. Il tentato omicidio è avvenuto verso la mezzanotte e in casa c’erano i nipotini della, che non si sono accorti di nulla, anche se la porta d’ingresso dell’appartamento è stataaperta. Laè statapriva di sensi da un vicino di casa. E’ in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Pare che la ...