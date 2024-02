Bologna-Fiorentina | Zirkzee | «Gol? Voglio vincere e giocare bene»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Joshuaha parlato prima della partita tra, minimizzando il problema della gioia personale delJosuha, attaccante del, ha parlato a Dazn prima della sfida interna con la. L’olandese non segna dal momentaneo 1-0 di San Siro contro il Milan essendo rimasto a secco sia con il Sassuolo che contro il Lecce.– «Sono tranquillo, ho cercato di concentrarmi sulla partita esolo. Non importa se segno o meno. Nelle ultime due partite abbiamo fatto otto, non ho segnato e abbiamo vinto. Se continuiamo così sono comunque felice».