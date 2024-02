Bologna-Fiorentina | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si torna in campo per il recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A: al Dall’Ara in campoin uno scontro per la qualificazione in Europa con vista Champions League. Stagione entusiasmante della squadra di Thiago Motta, al quinto posto in classifica e pienamente in corsa anche per il quarto posto. La compagine di Vincenzo Italiano occupa la 7ª posizione ed è in grado di rientrare per le posizioni altissime della classifica. Ledi(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Calafiori, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Ndoye, ...