Bologna-Fiorentina mercoledì 14 febbraio 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Al Dall’Ara va in scena il recupero di una delle quattro gare posticipate a causa della nuova formula della Supercoppa italiana e il derby appenninico traha un insolito aroma di quarto posto e più in generale può essere uno snodo rilevante in ottica continentale per entrambe le squadre. Gli emiliani sembrano InfoBetting: Scommesse Sportive e