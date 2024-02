Bologna - Fiorentina 2-0 | il tabellino

Il video dei gol e degli Highlights di Bologna-Fiorentina , match valevole per il recupero della ventunesima giornata della Serie A 2023 / 2024 . Allo ... (sportface)

È un Bologna formato Europa. La gara di recupero della 21ª Giornata di Serie A, quella nella quale le 4 squadre impegnate in Supercoppa e le ... (calcioweb.eu)

prosegue la grande cavalcata del Bologna in Serie A, verso un posto per la prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta al Dall’Ara manda ... (inter-news)

Una rete di Orsolini nel primo tempo e il raddoppio di Odgaard a tempo scaduto regalano al Bologna la terza vittoria consecutiva in campionato: ... (fanpage)

I voti ai protagonisti del match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Bologna Fiorentina Le Pagelle dei ... (calcionews24)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Fiorentina , match valevole per il recupero della ventunesima giornata della ... (sportface)

LIVE FV, BOLOGNA-FIORENTINA 2-0: VINCE IL BOLOGNA 90' +8' - FINISCE QUI. IL BOLOGNA BATTE LA FIORENTINA 2-0. 90' +7' - Giallo per Beltran che commette un fallo di frustrazione. 90' +5' - La chiude Odgaard che mette ...

Bologna Fiorentina, il risultato in diretta live della partita di Serie A Di Salvatore Riggio Il primo recupero delle quattro gare rinviate per la Supercoppa italiana vale un posto in Champions. Il Bologna di Thiago Motta spera nell’aggancio all’Atalanta… Leggi ...

BOLOGNA - Aebischer: "Dobbiamo continuare ad attaccare" Michael Aebischer, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN all'intervallo del match contro la Fiorentina: "Sappiamo che loro vengono addosso uno contro uno. Dobbiamo cont ...