Bologna | circolo di Fratelli d’Italia lascia in blocco il partito | “Sui candidati solo scelte calate dall’alto”

Molinella, circolo di Fratelli d’Italia lascia in blocco il partito: “Sui candidati solo scelte calate dall’alto” Nella cittadina in provincia di Bologna, in vista delle amministrative, il locale segretario di Fdi Giuseppe Pastore annuncia lo strappo e la nascita di una ...

Il Trio Gustav apre stagione del Circolo della Musica di Bologna Sarà un concerto del Trio Gustav a inaugurare il 18 febbraio alle 18 all'Auditorium "Andrea e Rossano Baldi" di Rastignano la 40a Stagione del Circolo della Musica di Bologna. (ANSA) ...

Martedì grasso, tutti gli appuntamenti di Carnevale a Bologna e in provincia E’ Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. A Bologna oggi si terrà la Fiera di Carnevale in varie zone del centro storico con stand di dolciumi e prodotti artigianali in piazza Maggiore e piazza ...