Blitz alla Municipale | il retroscena | pressioni della politica per rimuovere i vertici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)anche per l'allontanamento o la nomina deipolizia locale. E' quanto emerge dall'ordinanza che dispone la misura interdittiva per due vigilesse, e...

ASCOLI - È stato un agente della polizia penitenziaria in servizio ad accorgersi della presenza di un drone che stava sorvolando l'area del carcere ... (corriereadriatico)

Milano – Nuovo blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Milano . nella notte , intorno alle 3, uno striscione di 12 metri è stato affisso per ... (ilgiorno)

SI sono registrati violenti scontri all'esterno della sede Rai di Napoli, a Fuorigrotta, dove si sta svolgendo un presidio in favore della Palestina ... (iltempo)

Blitz di Ultima Generazione agli Uffizi: un attivista rischia il carcere Nuova azione di Ultima Generazione a Firenze: foto dell'alluvione sulla Venere di Botticelli 'Siamo tornati in azione per esigere un… Leggi ...

Benevento, blitz di San Valentino: i vigili urbani sequestrano oltre 80 rose «fuorilegge» Rose per innamorati da strada. Sono quelle ritirate dalla polizia municipale nella mattinata di oggi ai venditori ambulanti di nazionalità straniera, che in occasione della ricorrenza di ...

Blitz alla Municipale, il retroscena: recenti pressioni della politica per rimuovere i vertici Pressioni della politica anche per l'allontanamento o la nomina dei vertici della polizia locale. E' quanto emerge dall'ordinanza che dispone la misura interdittiva per due vigilesse, ...