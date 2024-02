Biden-Trump | chi può salvare l’Occidente

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Joeo Donald? O magari, perché no, Kamala Harris. La corsa per le presidenziali statunitensi entra ormai nel vivo, e con l’approssimarsi della scadenza elettorale l’opinione pubblica occidentale tende sempre più a dividersi. Da una parte iiani di ferro, pronti a tutto pur di prendersi la tanto attesa rivincita sudopo la concitata sconfitta di quattro anni or sono. Dalla parte opposta i democratici, desiderosi di bissare il successo ottenuto alle ultime presidenziali ed eliminare una volta per tutte dalla scena politica l’ingombrante The Donald. E poco importa che ciò avvenga attraverso la ricandidatura del presidente in carica o con quella della sua ambiziosa vice, vogliosa, per sua stessa ammissione, di fare un bello sgambetto ae ottenere così l’agognata nomination. ...