Biathlon | a San Valentino si ricordano gli “sposi d’oro” Raphael e Liv Grete Poirée Che coppia irripetibile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La giornata di Sanè propizia per ricordare una delle più grandi imprese dinella storia degli sport invernali. Unache, è doveroso dirlo, oggi non esiste più. Cionondimeno, esattamente 20 anni orsono, i coniugie Livraggiunsero in contemporanea l’apice della loro carriera agonistica. Gli eventi a cui si fa riferimento si verificarono a Oberhof, teatro dei Mondiali 2004. Fu una manifestazione iridata in cui glifranco-norvegesi non ebbero rivali. In ambito individuale, vinsero 6 ori su 8 possibili (tre a testa; lui mancò solo l’inseguimento, lei concesse la 15 km). Inoltre la Norvegia si impose nella staffetta femminile, risultato epocale, perché all’epoca i successi “pesanti” erano affare di Germania e Russia. Totale ...