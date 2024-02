(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Grumello del Monte, nella bergamasca, hannoa piede libero undi 62 anni ritenuto responsabile di aver rubato un?auto per montare dei pezzi di carrozzeria su un?altra vettura, di proprietà di un parente.Le indagini sono scattate il 7 febbraio scorso, quando è statoildi una Fiat 500 avvenuto a. I carabinieri hanno localizzato l?auto all?interno di un capannone situato a Grumello del Monte, risultato di proprietà di unresidente nella zona. Intervenuti sul posto, i militari hanno scoperto all’interno del capannone l’auto rubata, priva di targhe e documenti, con accanto una vettura della stessa marca e modello, priva di diverse parti di carrozzeria.L’uomo ha ammesso subito le sue responsabilità, spiegando anche di aver distrutto le targhe e i documenti per renderla non più rintracciabile dalle forze di polizia. I carabinieri stanno accertando l?attendibilità delle sue dichiarazioni, perché non è da escludere che ilpossa essere stato commissionato ad un soggetto terzo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e il 62enne, con precedenti specifici, è stato deferito in stato di libertà all?Autorità giudiziaria. L'articolo CalcioWeb.

IN VIA LOCATELLI. La coppia ha denunciato il Furto di computer, dell’iPhone e di un paio di calzature. La razzia durante la pausa pranzo del 5 ... (ecodibergamo)

Bergamo: furto d’auto e riciclaggio, carrozziere denunciato Milano, 14 feb. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Grumello del Monte, nella bergamasca, hanno denunciato a piede libero un carrozziere di 62 anni ritenuto responsabile di aver rubato un’au ...

Grumello del Monte, denunciato carrozziere per furto e riciclaggio Il 9 febbraio scorso i carabinieri della Stazione di Grumello del Monte hanno denunciato un uomo per i reati di furto e riciclaggio, in quanto presunto autore del furto di un’autovettura.

I ladri non dormono la notte a Bergamo: razzie nelle auto in sosta e pneumatici rubati Bonate Sopra, la Polizia Locale e i pubblici amministratori anche di paesi vicini lanciano un appello a segnalare presenze sospette e a non lasciare oggetti nelle vetture ...