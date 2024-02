Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il presidente russo Vladimirha firmato la legge per la confisca delle proprietà alle persone condannate in base alla legge che vieta la «diffusione di informazioni false sulle forze armate» e che da due anni colpisce chi condanna l'invasione dell'Ucraina. Il documento è stato pubblicato sul sito ufficiale delle informazioni giuridiche. Il disegno di legge è stato redatto da 395 membri della Duma di Stato guidati dal presidente della Duma Vyacheslav Volodin. La legge consente la confisca di denaro, oggetti di valore o altriutilizzati o destinati a «finanziare attività criminali miratela sicurezza della Federazione Russa» e consente ai tribunali di privare le persone di titoli ricevuti, per reati quali la diffusione consapevole di informazioni false sulle operazioni delle Forze armate russe e appelli ...