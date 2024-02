Benfica-Tolosa | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00: tv,. Una delle sorprese (in negativo) più grandi della fase a gironi della Championsandata in archivio lo scorso dicembre è stata l’eliminazione del. Dopo essere arrivati ai quarti per due anni di fila, gli Encarnados hanno mancato la qualificazione alla fase ad eliminazione, retrocedendo in. Di Maria – IlVeggente.it (Ansa)Dalle stelle alle stalle, dunque: gli uomini di Roger Schmidt hanno rischiato di restare fuori da tutto e se non fosse stato per vittoria ottenuta ...