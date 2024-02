Benevento | costituzione di un gruppo di lavoro sulla toponomastica cittadina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Si è costituito, all’interno dell’ANPI provinciale, undi, formato da Angelo Bosco, Gaetano Cantone, Erminio Fonzo e Teresa Simeone, cui è stato affidato il compito di avviare un dialogo con l’amministrazione comunale in relazione alla titolazione di alcune strade e piazze della nostra città. Non è il caso di sottolineare quanto importante sia lache, attraverso la visione multidisciplinare tra linguistica, geografia, antropologia, vita locale, racconta soprattutto la storia di una città, rivelando nelle scelte il tentativo civico di indicare alla comunità e alle nuove generazioni modelli di vita esemplare.Le vie, le piazze, i musei ci parlano ed è anche attraverso l’intestazione a donne e uomini di riconosciuto valore, come a eventi significativi, che si stimolano la curiosità ...