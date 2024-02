Benevento-Audace Cerignola | i convocati di mister Auteri per la sfida del ‘Vigorito’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è ancora una volta Karic, out per scelta tecnica, tra iper ladi domani sera contro l’, in programma alle 20:45 al ‘Ciro Vigorito’. Assente anche Meccariello, che sta proseguendo il suo programma di recupero e l’estremo difensore Nunziante, impegnato a Coverciano con la Nazionale Under 17. PORTIERI 22 Giangregorio Matteo12 Manfredini Nicolo’ 24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo58 Pastina Christian23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 21 Agazzi Davide16 Improta Riccardo 8 Kubica Krzysztof31 Nardi Filippo14 Pinato Marco18 Simonetti Pier Luigi38 Talia Angelo ATTACCANTI 98 Bolsius Don30 Carfora Lorenzo10 Ciano Camillo99 Ciciretti Amato11 ...

Benevento in crescita ma resta il mal di gol Una prestazione incoraggiante e un buon pareggio in ottica playoff, altri due punti persi per la promozione diretta. Si può riassumere così la missione del Benevento a Crotone, ...

Un Benevento all’altezza dei propri sogni. Ora testa al Cerignola Un punto che tiene il Benevento sulla linea delle dirette inseguitrici della Juve Stabia, ma che non è stato utile per non perdere contatto dalla capolista. Con dieci punti di ritardo dalla vetta, non ...

Ascolta la lettura dell'articolo Ha minacciato di morte i carabinieri con un grosso coltello. Per questa ragione un 21enne è stato tratto in arresto a Benevento. Nel cuore della notte tra lunedì e martedì era infatti arrivata al nume ...