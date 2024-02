Belen Rodriguez | la frecciata rivolta a Elio per San Valentino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A Sanha lanciato unaa tutti i suoi ex, compresoLorenzoni. La relazione con l'uomo, che sarebbe dovuto diventare il suo secondo marito, sembrerebbe essere finita già da tempo. E così nel giorno degli innamorati la showgirl e imprenditrice ha pubblicato...

Belen Rodriguez felice, divertita e sensuale a Dubai . Dopo la Scozia raggiunge una metà calda e non da sola. Se pensate che la showgirl argentina ... (blog.libero)

Belén Rodriguez risponde di nuovo ai commenti di fan e hater. In viaggio a Dubai per l’apertura di un hotel di lusso, la showgirl argentina si è ... (diredonna)

Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo aver trascorso il weekend a Dubai. Per il ritorno al lavoro non ha rinunciato allo stile ma ha sfoggiato ... (fanpage)

Sono passate alcune settimane da quando è sceso il gelo tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, ma la polemica non si ferma. Nelle ore scorse la ... (caffeinamagazine)

Belén Rodriguez, per San Valentino si regala le collane matchy matchy per lei e Luna Marì In una storia postata sul suo profilo Instagram, Belén Rodriguez ha mostrato due collane personalizzate una con il nome Luna e l'altra con la scritta Mamma: si tratta di ciondoli personalizzati del ...

Belen continua con le frecciatine, questa è per Elio nel giorno di San Valentino Le rimproverano di essere una adolescente che scrive ancora frecciatine, messaggi rivolti a chissà chi ma Belen Rodriguez non ha più intenzione di sentirsi sbagliata. Ha voglia di parlare della sua de ...

"Aspettavo la luna". Belen punge l'ex: l'ultima frecciata a Lorenzoni Il post della showgirl ha infiammato il web e per molti sarebbe un messaggio all'indirizzo dell'ex, Elio Lorenzoni ...