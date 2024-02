Beautiful | Terra Amara e La Promessa Anticipazioni | Puntate di oggi 14 febbraio 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Scopriamo cosa rivelano le Trame e ledelle Soap di Canale 5 -e La- per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di14

Terra amara appuntamento serale del 22/02: Betul raggira Vahap, Cetin disperato per Gulten Nel nuovo appuntamento serale di Terra Amara in programma giovedì 22 febbraio, in prima visione su Canale 5, Betul raggirerà Vahap per impedirgli di vendicarsi del furto del filmato che potrebbe ...

Beautiful, anticipazioni americane: LUNA, e se invece fosse figlia di… Nelle puntate americane di Beautiful, la paternità di Luna Nozawa è uno degli elementi in primo piano in questo inizio di 2024 e, al contrario di quanto ...

Terra amara puntate turche, Sermin rinnega Betül: 'Sei un'amante, non farti vedere più' Nelle prossime puntate di Terra Amara il rapporto tra Sermin e Betül si incrinerà. La prima scoprirà che la figlia sta con Hasmet e si vergognerà del fatto che sia "l'amante" di un uomo che potrebbe ...