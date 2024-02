Bce | De Guindos | serve ancora tempo per conferme su calo inflazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (askanews) – Alla Bce “ci vorràun po’ diprima che abbiamo le informazioni necessarie per confermare che l’stia tornando in maniera sostenibile al nostro obiettivo del 2 per cento”. Lo ha affermato il vicepresidente dell’istituzione monetaria Ue, Luis de, durante un intervento alla VIII conferenza delle banche centrali del Mediterraneo. “Anche se stiamo andando nella direzione giusta – ha avvertito – non dobbiamo giocare di anticipo”. Il riferimento indiretto è alla tempistica del primo tagli dei tassi di interesse, che generalmente mercati e analisti attendono da parte della Bce tra fine primavera e inizio estate. “I prossimi pochi mesi saranno particolarmente ricchi di nuove informazioni sui fattori che spingono l’di fondo, mentre ...