Bayern Monaco Tuchel | gli scenari sull’addio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilpotrebbe dire addio a Thomas: Hans Flick potrebbe tornare, mentre sul tedesco c’è il Barcellona Intreccio di panchine legato al destino di Thomascon il. I risultati dei bavaresi starebbero convincendo i dirigenti a esonerare il tecnico in caso di nuovi risultati negativi. Come riportato dalla BILD, per il futuro la soluzione potrebbe essere quella di Hans Flick, vecchia conoscenza del. Per quanto riguarda invece, potrebbe atterrare di nuovo in piedi: il quotidiano tedesco parla infatti di un interesse del Barcellona per il tecnico tedesco per sostituire Xavi, partente a giugno.