Battistini | “Caprile è nato pronto”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Graziano, agente di Elia, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere, ventiduenne, è di proprietà del Napoli, ma sta giocando in prestito ad Empoli. E’ un atleta molto prestante, è alto 1,91 m ed è un nazionale under 21. Il suo agente ha parlato dell’unicità del suo assistito.è concentrato sulla salvezza dell’Empoli ed è un portiere completo secondo l’agente. Di seguito le parole diintervistato a Radio Goal a Kiss Kiss Napoli. Questo quanto affermato daalla Radio partenopea sul suo assistito Elia: “Elia ha sempre risposto presente a tutte le sollecitazioni che gli sono presentate davanti. E’ importante pensare al suo presente, all’Empoli e alla salvezza. ...

