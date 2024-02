Basta fermatevi Gaza | l' appello di Macron a Netanyahu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Benjamin, il presidente francese Emmanuelha affermato che «il tributo umano e la situazione umanitaria nella Striscia disono intollerabili e le operazioni israeliane devono cessare». Lo riferisce l'Eliseo, come riporta l'emittente francese Bfmtv.ha inoltre espresso la sua «ferma opposizione» a un'offensiva israeliana a Rafah, «che potrebbe solo portare a una catastrofe umanitaria di nuova portata, nonché a qualsiasi spostamento forzato di popolazioni, che costituirebbe una violazione del diritto umanitario internazionale e creerebbe un ulteriore rischio di escalation regionale».ha anche chiesto adi aprire «tutti i valichi» e «una via terrestre diretta dalla ...