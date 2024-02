Basket | Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia | Coppa Italia | ultime e diretta tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La LegaA si ferma, in attesa e sognante, per lasciare spazio alla sorellina minore che in pochi giorni darà sfoggio di tutta la sua importanza ponendo negli occhi dei tifosi la bellezza conturbante di una competizione corta, rapida ma estremamente bella da vivere. Saranno otto le formazioni che si contenderanno la vittoria dellache già nella passata annata sorprese tutto il mondo della nostra pallacanestro andando a posizionarsi nella bacheca di Germani Brescia, società attuale detentrice del trofeo che proverà a difendere. Sono tante, però, le rivali fameliche ed agguerrite giunte a Torino con le medesime mire dei Leoni biancoblu. Il torneo comincerà con la disputa delle quattro gare di pallacanestro che comporranno il turno dei quarti di finale: due delle protagoniste odierne saranno i veneti di ...

Sgomitare con maggior veemenza per raggiungere gli obiettivi stagionali che sono sbocciati in questa prima parte di Lega Basket A, ormai passata in ... (metropolitanmagazine)

Coppa Italia basket 2024, la programmazione TV: gli orari e dove vederla Tutto pronto per l'inizio della Coppa Italia di basket 2024. Le otto migliori squadre del girone di andata si affrontano a Torino, dove lo scorso anno a vincere fu la Germani Brescia di ...

Basket Final Eight Coppa Italia, si parte con Milano-Trento e Venezia-Pistoia: Torino è il centro del mondo Scatta la Frecciarossa Final Eight con la sfida che vede l'Olimpia contro la Dolomiti Energia (in forte crisi). In serata la rivincita tra Venezia e Pistoia.

Umana-Estra atto secondo: "Vogliamo sorprendere" - Umana-Estra atto secondo: "Vogliamo sorprendere" Si alza il sipario sulla Final Eight di Coppa Italia di basket 2024! Oggi mercoledì 14 febbraio sono infatti previsti i primi due quarti che aprono la kermesse torinese che mette in palio il secondo t ...