Basket | Pistoia e il sogno Coppa Italia | via all’avventura in Final Eight

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – E’ uno dei momenti più importanti della storia recente delpistoiese. E’ solo unma si sa, i sogni non costano niente. L’Estragioca stasera a Torino (palla a due alle 20.45) la sua prima sfida alle Frecciarossadi. Le prime otto del campionato si ritrovano tutte insieme in Piemonte per quattro giorni ad altissima tensione sportiva. Chi vince avanza, chi perde va a casa. Prima i quarti die, poi le semii e quindi, domenica, lae che aggiudicherà la. Una formula che ormai da molti anni caratterizza il giro di boa della stagione regolare della massima serie ...

Basket, Coppa Italia: dove vedere Final Eight, streaming gratis e diretta tv in chiaro Presentazione, calendario e come seguire in tv e streaming le Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 14 al 18 febbraio a Torino.

Ettore Messina a caccia della decima Coppa Italia "Noi sappiamo di essere i favoriti di questo quarto di finale, ma sappiamo anche che Trento è una squadra ben allenata da Paolo Galbiati e con tanto talento offensivo".

Il grande basket di casa a Torino Si scaldano i motori all'Inalpi Arena per le fasi finali dei tornei maschile e femminile. Già venduti 40.000 biglietti per i cinque giorni di partite della Coppa Italia ...