Basket | Nba | James e Davis show nel successo dei Lakers sui Pistons di Fontecchio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Los Angeles, 14 feb. -(Adnkronos) - LeBron(25 punti e 8 assist) e Anthony(20 punti e 14 rimbalzi) guidano i(29-26) ad una netta vittoria casalinga per 125-111 contro i(8-45) dell'azzurro Simone. I padroni di casa trovano anche 21 punti da D'Angelo Russell e comandano dall'inizio alla fine, Detroit tira con il 41.7% dal campo e trova in Ausar Thompson (19 punti con 9/13 dal campo) l'unica nota positiva di una serata da dimenticare in fretta. Partito nel quitetto titolaregioca poco meno di 26 minuti e manda a referto 8 punti, tirando 3/6 dal campo, a cui aggiunge 4 rimbalzi e 4 assist.

NBA - Anthony Edwards evita ai Wolves di farsi male a Portland Difendere il primo posto a Portland sembra facile ai giocatori di Minnesota dopo il primo quarto e un Conley attivo (25-37). Dalano Banton sconvolge la difesa dei Wolves, Anfernee Simons la punisce da ...

Basket: Nba, Orlando ritira la maglia numero 32 di Shaquille O'Neal Orlando, 14 feb. - (Adnkronos) - A quasi trent'anni dall'addio, avvenuto nell'estate del 1996 per passare ai Los Angeles Lakers, gli Orlando Magic hanno deciso di ritirare la maglia numero 32 di Shaqu ...

NBA, risultati della notte (14 febbraio): Fontecchio sconfitto dai Lakers, Miami travolge Milwaukee, bene Boston e Minnesota Sono sei le partite di una notte NBA che ha visto la seconda presenza in maglia Pistons per Simone Fontecchio. L'azzurro è partito anche in quintetto, firmando 8 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 26 min ...