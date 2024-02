Basket | Milano Baron indisponibile a tempo indeterminato

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Trento , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . Prende il ... (sportface)

LIVE F8 - Olimpia Milano vs Aquila Trento, dove vederla in TV, preview, diretta La Frecciarossa Final Eight 2024 apre i battenti a Torino presentando in tabellone, come prima gara della prima giornata di quarti di finale, il confronto tra le teste di serie numero 4 e 5 del ...

MERCATO LBA - Milano, Messina sul rinnovo di Melli: «Sa quale sia la volontà della proprietà» Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina ha parlato anche del rinnovo di Nicolò Melli, il cui contratto è in scadenza al termine della stagione. «Lui sa da ...

Basket, NBA, Boston passa in casa di Brooklyn, Oklahoma vince a Orlando Boston ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva (118-110) sul parquet dei Brooklyn Nets, grazie in particolare alla sua ala Jayson Tatum (41 punti, 14 rimbalzi), ben aiutato dai compagni di squadra ...