Basket in carrozzina Rimini torna al successo in casa di Montecchio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)alNts Informatica, che nella trasferta diMaggiore (Vicenza), indei Delfini 2001, domina fin dall’inizio e sfiora il +50 finale. Il 27-75 col quale si conclude l’incontro è il segno di una partita realmente mai in discussione, con vantaggio ridotto dopo un quarto (13-16), ma poi già ampio all’intervallo (23-37). Nel secondo tempo è dominio dall’inizio alla fine, con parziale di 38-4 in 20’ che dice tutto della prova dei riminesi. Nts, che nel prossimo weekend osserverà il suo turno di riposo in questo girone A di Serie B, tornerà in campo il 24 febbraio per la trasferta di Verona. Il tabellino di Riviera: Loperfido 12, Acquarelli 13, Raik 2, Di Pietro 2, Di Francesco 16, Martinini 2, Storoni 2, Rossi, Obino 16, Ladson 8. All.: Loperfido.