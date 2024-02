BASKET GIOVANILE Under 19 | un sorriso e un capitombolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Doppio impegno la scorsa settimana per l’19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015, il tutto conclusosi con una vittoria e un ko. La formazione di coach Grison ha prima superato agilmente Perugia, battuta 99-55 con un Bellini in grande spolvero (20 punti). Match sempre in pugno per i forlivesi, che hanno fatto la differenza nel secondo periodo e non si sono più voltati indietro. Nella successiva gara, poi, i biancorossi si sono fermati al cospetto dello Stars Bologna, che ha regolato a sua volta i giovani in maglia Unieuro con un netto 108-63 finale. A nulla sono serviti i 13 punti realizzati da Borciu. In classifica, così, Forlì staziona al terzo posto a quota 22, a braccetto con Roseto (che ha una però gara in più) e -4 dalla Stamura Ancona, seconda. Distante 8 lunghezze, invece, la capolista Vuelle Pesaro. Ferma l’17 Eccellenza, in ...