Basket donne Serie A2 Giussano piega Torino nonostante gli infortuni | Mentalità vincente | ora sotto con Broni»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Più forte deglivince il confronto diretto con(71-64) ed entra in zona playoff. Inizialmente la formazione brianzola non ha schierato Klaudia Niedzwiedzka, ferma da dieci giorni per un’infiammazione ad un polpaccio, ma le compagne non hanno sentito la sua mancanza perché era in giornata ispirata al tiro Giulia Manzotti. Muovendo bene la palla la foxes si sono portate a +10, poi è arrivata la mazzata dell’o ad un ginocchio per la tiratrice Manzotti ene ha approfittato per rientrare in partita. "Nella ripresa abbiamo dovuto rischiare la carta Niedzwiedzka e la polacca ha risposto alla grande realizzando canestri importanti – sl’allenatore Dario Aramini –, la squadra ha reagito con carattere all’o di Manzotti, ...