Basket | Coppa Italia 2024 | Olimpia Milano in semifinale col minimo sforzo | Trento battuta 80-57

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’travolge80-57 e conquista senza sprecare troppe energie il pass per ladi, dove sfiderà la vincente tra Pistoia e Venezia. È un secondo quarto da 19-6 ad indirizzare un match mai veramente in discussione, a differenza dell’ultimo precedente del 7 gennaio, quando l’EA7 Emporio Armani si impose per 74-79 trainata dai 17 punti di Napier e i 16 di Hall. Oggi i migliori persono Shavon Shields e Johannes Voigtmann, unici in doppia cifra a 14 punti. È proprio il 31enne tedesco a sbloccare il risultato con una tripla ben costruita, seguita dal canestro di Melli per il 5-0 d’apertura. La reazione dinon si fa attendere. Hubb dall’arco non sbaglia e la sua è la prima di quattro triple del primo ...