Basket B Femminile Happy | colpaccio a Castel San Pietro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Vittoria di grandissimo peso per la Ren-Auto, che va a violare il campo diSan, la dominatrice della prima fase del girone B. Nelle tana della Magika, le ragazze di Andrea Maghelli la spuntano con una grande difesa (47-53) e tenendo ben saldi i nervi nei momenti importanti.sempre avanti di un paio di possessi, ma a dieci minuti dal gong è ancora tutto in discussione (36-39). In dirittura d’arrivo la Ren-Auto è brava a restare sempre avanti e a non far avvicinare troppo le padrone di casa. Nel finale si gioca solo per la futura differenza canestri, gran vittoria. "Abbiamo giocato davvero una bella partita – commenta coach Maghelli –, molto intensa e quasi perfetta a livello difensivo". Il tabellino: Tiraferri, Novelli, Mongiusti 6, Capucci 8, Pratelli, E. Duca 17, ...