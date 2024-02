Bari-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I pugliesi tentano la scalata verso i playoff, mentre i lombardi vanno a caccia almeno del playout.si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio San Nicola-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la prima vittoria dell’era Iachini ottenuta contro il Lecco, i pugliesi si sono rimessi in marcia verso i playoff, che ora distano sei punti. La sfida casalinga contro i lombardi non può essere fallita per incamerare altri punti preziosi Dopo tre risultati consecutivi, i lombardi sono stati sconfitti dal Palermo rimanendo bloccati al penultimo posto con 21 punti. Adesso la squadra di Zaffaroni è a meno uno dal playout, e sarà importante uscire indenni dalla trasferta pugliese LE ...