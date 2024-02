(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Vittima una donna di 41 anni ricoverata ma non in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato Sarebbe statacon unnella sua abitazione da un uomo di 78 anni molto probabilmente dopo averto un. E' accaduto questa mattina alle 10 a Grumo Appula, in provincia di

Bari, 78enne tenta approccio sessuale ma lei lo rifiuta: colpita alla testa con un martello E' accaduto questa mattina alle 10 a Grumo Appula, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modugno su richiesta del 118. Vittima una donna di 41 anni che fin ...

