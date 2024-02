Barcellona | Joao Felix non recupera per il Napoli Sport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)nonper il. Lo scrive il quotidiano catalano. A poco a poco, Xavi stando giocatori infortunati. Iñigo Martínez ha giocato contro l’Alavés e Ter Stegen e Raphinha sono rientrati contro il Granada. Sergi Roberto dovrebbe partecipare alla trasferta di Vigo, anche Romeu dovrebbe essere sullaa via del recupero. Joajsi è infortunato il 30 gennaio in allenamento Con Balde e Gavi fuori fino alla fine della stagione, i calciatori dare per Xavi sono Marcos Alonso, Ferran Torres e. In linea di principio, nessuno dei tre sarà per l’andata contro illa prossima settimana. Ci si aspettava che l’attaccante ...

Ecatombe Barcellona , si fa male anche Joao Felix (distorsione alla caviglia) Piove sul bagnato per il Barcellona . Che non solo sta attraversando un ... (ilnapolista)

SPEZIA - Joao Moutinho verso la MLS L'avventura di Joao Moutinho allo Spezia sembra esser giunto ormai al capolinea. Il calciatore portoghese sembra esser destinato a trasferirsi in MLS dove, come riportato dal Secolo XIX, avrebbe ...

EURORIVALI - Barcellona, sette calciatori rischiano di saltare il Napoli in Champions Il Mundo Deportivo fa il punto sulla situazione infortuni in casa Barcellona, in vista del match di Champions League contro il Napoli: "Il Barça ha sette giocatori in infermeria. Per la partita contro ...

Che emergenza per il Barcellona: in sette rischiano di saltare il Napoli L'infermeria del Barcellona non sta attraversando il suo momento migliore e in totale sono sette i calciatori fermi ai box e su cui Xavi non può contare.