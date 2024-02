Banda larga per tutti | Tav e perfino il Ponte | cosa si sarebbe potuto fare con i 135 miliardi del Superbonus

Il piano di Open Fiber per fornire connessioni veloci a 3,4 milioni di case nelle aree grigie e bianche, ossia i territori dove gli investimenti ... (huffingtonpost)

FiberCop , in vista del passaggio di proprietà al fondo KKR, sta richiedendo ai clienti wholesale una rinegoziazione delle tariffe. Zorzoni, AIIP: ... (dday)

FiberCop , in vista del passaggio di proprietà al fondo KKR, sta richiedendo ai clienti wholesale una rinegoziazione delle tariffe. Zorzoni, AIIP: ... (dday)

La Starlink di Musk tenta di entrare nei progetti italiani sulla banda larga

Elon Musk sta sondando il governo e gli operatori tlc per implementare le attività in Italia di Starlink (internet via satellite) (ilsole24ore)