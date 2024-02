Bancarotta impropria | Piero De Luca assolto perchè ‘il fatto non costituisce reato’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Salerno ha, con la formula piena “ilnonreato” il deputatoDe– difeso dall’avvocato Andrea Castaldo – coinvolto nel procedimento giudiziario sul fallimento della Ifil srl. Secondo la ricostruzione della procura, l’onorevoleDe, nel 2011, avrebbe approfittato dell’amicizia di un amministratore didella società per l’acquisto di biglietti di viaggio. Gli inquirenti gli hanno contestato il reato diin concorso. “Sono particolarmente soddisdella assoluzione dell’on.De– commenta l’avvocato Castaldo – non soltanto perché viene ...

