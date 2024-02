Bancarotta | il pm chiede sei anni per Coppola

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Procura ha chiesto 6di carcere per Danilo, l’immobiliarista romano che all’epoca dei “furbetti del quartierino“ patteggiò per il caso Antonveneta, e ora è imputato al processo per, nel caso di Porta Vittoria bis. La richiesta è avanzata dal pm Mauro Clerici che ha proposto alla seconda sezione penale del Tribunale di condannare a 3e 3 mesi di carcere due coimputati, di assolvere per non aver commesso il fatto una quarta persona e dichiarare la prescrizione di un reato fiscale. La sentenza nei confronti di, lo scorso dicembre arrestato e poi rimesso in liberà negli Emirati Arabi, e degli altri tre è attesa per il prossimo 19 marzo. Il processo milanese a carico die altre tre persone vede al centro imputazioni scaturite ...

