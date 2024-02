Bambini entusiasti alla Festa di Carnevale della Parrocchia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con successo ladiCoriandolando, tenutasi a Pietrastornina nel SaloneMaria Santissima Annunziata, organizzata dal Parroco Don Giovanni Panichella, insieme alle catechiste, che hanno voluto ideare due momenti di divertimento e di socializzazione per i più piccolicomunità. Lunedì 12 Febbraio i piccoli hanno svolto dei laboratori creativi, dove sono stati creati anche dei portacoriandoli da riempire con coriandoli e stelle filanti, per lache si è tenuta Martedì 13 Febbraio, per trascorrere insieme il pomeriggio dicon la bellezza e l’allegria dei piccoli in uno scenario unico di gioia, di divertimento, tra giochi, musica, coriandoli e merende. È stato bello vedere i ...