Balocco contro la multa | Pandoro? Spot corretto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha comunicato di aver impugnato il provvedimento dell’AGCM per l’iniziativaPink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto. L’Antitrust aveva sanzionato per 420mila euro l’azienda di Fossano e Chiara Ferragni per oltre un milione di euro, per "pratiche commerciali scorrette" nella vendita deldi Natale associata a un’operazione di beneficenza. Per l’Antitrust non "fu vera beneficenza" maingannevole, in quanto le vendite non erano correlate alla donazione.