Baldur’s Gate 3 si aggiorna per San Valentino

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In occasione del giorno degli innamorati, Larian Studios ha rilasciato un nuovomento per3, scopriamo insieme quali sono le novità e migliorie aggiunte.3 – Gamerbrain.netNuovomento per3 In occasione del giorno di San, non potevano di certo mancare migliorie al sistema dei baci presenti nel gioco, con nuove effusioni tra gli eroi. La Patch 6 di3 ovviamente non si limita solo a questo, introduce anche una serie di miglioramenti al gameplay, attraverso correzioni di bug, glitch e crash. In particolare vengono apportate importanti modifiche al sistema di progressione delle abilità, al sistema di combattimento ...