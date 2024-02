(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Addetta/o, 1 posto Sede di lavoro: Milano (Corvetto). Codice offerta Afolmet: 72485 Contratto: tempo determinato, 38 ore. La risorsa, per società che gestisce servizi didomiciliare integrata, si occuperà di ricevimento chiamate pazienti e smistamento a operatori di riferimento. Retribuzione: 1300 euro netti mensili. Per info: Afolmet.it

Prima che la nebbia costringesse gli organizzatori ad annullare le gare del 28 gennaio, i golfisti della Brianza sono scesi in campo sabato 27 ... (sport.quotidiano)

Back e front office assistenza a casa A Milano, società di assistenza domiciliare cerca addetto/a front e back office per gestire chiamate pazienti e smistamento a operatori. Contratto a tempo determinato, retribuzione 1300 euro netti ...

Addetti back e front office per la gestione di B&B CleanBnB S.p.A. cerca personale per il ruolo di Back/Front Office nel settore turistico-affitti brevi a Pisa. Profilo richiesto: domicilio in zona, conoscenza dell'inglese, doti empatiche e ...

Golf. Modica e Colombo centrano l’Holes Front. Back Challenge Le gare di golf nella Brianza sono state annullate a causa della nebbia, ma prima di ciò Vincenzo Modica e Pietro Colombo hanno vinto nelle categorie nette. Al Golf Villa Paradiso, Marco Busalini e Ar ...