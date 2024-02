(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C’è chi ha il coraggio di storcere ancora il naso di fronte all’espressione “Rai meloniana”, negando con forza la mancanza di libertà. Eppure in queste ore spunta un orrendo(o presunto tale) come forma di vergognosa censura ad ungay a ricordarcelo. Una nuova censura, dunque, questa volta all’amore, dopo quella alla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sulla tv pubblica italiana stiamo arrivando ai livelli della Corea del Sud: Rai ha censura to bacio gay nel film Gloria con Sabrina Ferilli in onda ... (tvpertutti)

Neanche chiuso un polverone in Rai e arriva un nuovo caso. Questa volta tocca a RaiPlay che ha prima CENSURA to con un BOLLINO nero che copre due ... (bubinoblog)

Neanche chiuso un polverone in Rai e arriva un nuovo caso. Questa volta tocca a RaiPlay che ha prima CENSURA to con un bollino nero che copre due ... (bubinoblog)

Gloria, bacio gay censurato Non era così: Rai Fiction ha fatto chiarezza Sembrava stesse per esplodere un nuovo caso in Rai nelle scorse ore, dopo le polemiche che si sono scatenate per la presunta censura di Mara Venier a ...

Bacio gay censurato con bollino nero nella serie Gloria con Sabrina Ferilli Arriva la spiegazione di Rai Fiction Bacio gay censurato con bollino nero nella serie Gloria con Sabrina Ferilli Arriva la spiegazione di Rai Fiction. Il video.

Bufera su RaiPlay: censurato il bacio tra due uomini nella clip di ‘Gloria’ E' bufera su RaiPlay per aver censurato nella clip del backstage della nuova fiction 'Gloria' il bacio tra due uomini ...