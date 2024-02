Baby unahotels Vittoria in volata per l’Under 19 U14 scatenata a Casalecchio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)inper19 che sconfigge a domicilio il Bernareggio per 94-93 dopo due supplementari: decisivo Omer Suljanovic (foto) già debuttante in prima squadra. Il lungo austriaco sigla la bomba del pareggio alla fine del primo overtime poi fa 2/2 ai liberi alla fine del secondo supplementare e regala laai suoi.: Camara ne, Faye ne, Suljanovic O. 15, Beltrami 4, Bonaretti 10, Obayagbona 4, Suljanovic I. 23, Yadde 18, Deme 2, Fornasiero 2, Lusetti, Manfredotti 16. Allenatore: Menozzi. Roboanteper14 che stendeper 117-71, con il match già chiuso a fine primo quarto (37-12 al 10’).: Barani 8, Mambriani 12, Lusuardi 2, Nanni 10, Zucchetti 2, Maestri 20, Reggiani, ...

