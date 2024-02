Avvisi bonari | come difendersi dalle richieste dell’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Cosa sono e a cosa servono gli? Riceve una qualsiasi richiesta da parteprovoca ansia e preoccupazione, anche nel contribuente più onesto e ligio nel proprio dovere. Anche perché le insidie si nascondono sempre dietro ad un angolo e l’errore, in buona fede, può avvenire in qualsiasi momento. Ma quando si ricevono degliè necessario preoccuparsi? E soprattutto quali strategie è necessario adottare per ridurre al minimo il danno in caso di errore? O addirittura per chiederne l’annullamento, nel caso in cui il contribuente fosse completamente ed interamente dalla parte della ragione. Scopriamolo insieme. Cosa sono gliIniziamo con il capire cosa siano gli ...