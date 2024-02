Avviati i lavori per l’asilo nido di Palazzolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono iniziati iper la realizzazione del nuovo asilo aMilanese. L’azienda incaricata di costruire la nuova struttura in questi giorni sta provvedendo ad allestire il cantiere, rimuovendo la vegetazione e tracciando l’area di intervento. Il nuovosorgerà alle spalle della scuola Don Minzoni e avrà l’ingresso sul parcheggio di via Volta. "Proprio per non interferire con l’attività didattica, tra le due zone sarà realizzata una barriera con pannelli fonoassorbenti – spiega il Comune –. Invece, per consentire l’accesso e l’uscita dei mezzi in sicurezza dal cantiere, saranno predisposti due varchi dedicati su via Volta, istituendo su alcuni stalli del parcheggio il divieto di sosta per tutta la durata dei". La nuova struttura è stata progettata per consentire ai bambini di muoversi in ...