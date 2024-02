Aveva postato foto Giorgia Meloni a testa in giù | si dimette presidente Museo civico Ostuni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si è dimesso ildell'Istituzionedi Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di(Brindisi), Luca Dell'Atti. Le dimissioni dall'incarico sono state comunicate al sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes. Nei giorni scorsi Dell'Attipubblicato unadelladel Consiglioin giù nelle sue storie su Instagram. Poi, in seguito anche delle polemiche suscitate,rimosso lae si era scusato con la premier. Luca Dell'Atti era stato nominatodel Consiglio di amministrazione dell'Istituzionedi Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale con decreto del sindaco Pomes del 19 dicembre scorso. "Aporgo le mie scuse umane, sincere e sentite per l'immagine di pessimo gusto che ho, improvvidamente,sulle mie storie Instagram",affermato Dell'Atti dopo la polemica. "L'ho fatto sull'impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalladel Consiglio con riferimento alla 'giornata del ricordo'. La leggerezza del mio gesto mediatico non ha nulla a che fare con la mia personalità, tutt'altro che violenta. La mia famiglia, la mia storia politica, la mia professione, le mie amicizie dimostrano la mia completa lontananza da modalità e messaggi violenti di qualunque tipo. In parole più chiare: per i miei valori e la mia sensibilità, non potrei neppure concepire di augurarmi la morte di qualcuno", afferma Dell'Atti. "Mi scuso con tutte le persone che mi stimano e conoscono, con l'istituzionee il Comune dise, per una superficialità istintiva, ho dato a qualcuno la possibilità di mettere in dubbio la mia serietà, professionalità, capacità di gestione politica e amministrativa – sottolinea Dell'Atti – Una storia Instagram, però, non ha a niente a che fare con la gestione deldi. Riconosco la totale inopportunità della pubblicazione, che infatti ho provveduto a rimuovere, ma respingo qualunque accusa relativa alla 'agibilità democratica' della gestione del, come qualcuno ha detto".