Aversa | picchia la sorella per estorcerle denaro | denunciato 44enne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)laper. Un uomo di 44 anni è statodai carabinieri di, in provincia di Caserta, con l’accusa di averto laper. La donna si è presentata in caserma visibilmente scossa e preoccupata per la propria incolumità. I motivi dell’aggressione, così come riferito dalla vittima, sono riconducibili al fatto che illa ritiene responsabile di aver permesso ai carabinieri di entrare nella loro abitazione dove, lo scorso 11 febbraio, sono stati rinvenuti e sequestrati i capi di abbigliamento e il motociclo utilizzato durante la commissione di alcuni furti da lui commessi, nonché 670 euro in ...

